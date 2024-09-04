Жительница Подмосковья зарезала избивавшего ее сожителя

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Жительница Наро-Фоминского района подозревается в убийстве сожителя. О происшествии сообщается в телеграм-канале подмосковного главка СК РФ.

"1 сентября на улице возле жилого дома, расположенного в поселке Калининец, между сожителями произошел конфликт, в ходе которого женщина нанесла мужчине удар ножом в область жизненно важных органов. От полученного ранения потерпевший скончался на месте", – говорится в публикации.

В рамках допроса 37-летняя женщина рассказала, что ссора с мужчиной началась из-за его ревности. Кроме того, она призналась, что сожитель постоянно избивал ее.

Специалисты осмотрели место случившегося и изъяли нож, которым был нанесен удар. Планируется провести ряд экспертиз.

В ходе расследования выяснилось, что у мужчины была судимость – он отбывал срок за причинение обвиняемой вреда здоровью. Весной 2024 года он вышел на свободу.

Ранее полицейские при участии Росгвардии задержали подозреваемого в разбойном нападении на женщину в одном из московских парков. Потерпевшая позвонила ночью в полицию и сказала, что к ней подошел незнакомец и нанес непроникающее ранение в область лица. Затем он отобрал личные вещи, деньги и скрылся.

