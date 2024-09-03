Угандийскую участницу ОИ облил бензином и поджег ее бойфренд

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Возлюбленный бегуньи Ребекки Чептегеи, которая участвовала в Олимпиаде в Париже, облил девушку бензином и поджег. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на издание Sky Sports.

Инцидент произошел в доме спортсменки. Парень бегуньи Диксон Ндиема вылил на девушку целую канистру бензина и поджог, говорится в материале.

После этого происшествия Чептегеи доставили в больницу с ожогами 75% тела. При этом молодой человек также оказался в медучреждении.

Местные власти уточнили, что конфликт между спортсменкой и ее парнем произошел из-за земли, на которой построен дом Чептегеи.

Ранее девушку-волонтера, которая работала на Олимпийских играх в Париже, нашли мертвой в ее квартире. По данным СМИ, девушка пропала в ночь с 11 на 12 августа после окончания церемонии закрытия Олимпиады. Уже на следующий день она была обнаружена мертвой с гематомой на левой стороне головы и раной на шее.

Французские полицейские уже задержали подозреваемого, которым оказался другой волонтер. По версии правоохранителей, он мог быть молодым человеком погибшей.

