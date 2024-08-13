Le Parisien: в Париже найдено тело волонтера, пропавшего после церемонии закрытия ОИ

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Девушку-волонтера, которая работала на Олимпийских играх в Париже, нашли мертвой в ее квартире, передает RT со ссылкой на Le Parisien.

По данным СМИ, девушка пропала в ночь с 11 на 12 августа после окончания церемонии закрытия Олимпиады. Уже на следующий день она была обнаружена мертвой с гематомой на левой стороне головы и раной на шее.

Французские полицейские уже задержали подозреваемого, которым оказался другой волонтер. По версии правоохранителей, он мог быть молодым человеком погибшей.

Ранее во время Олимпиады скончался бывший временный глава ФИФА Исса Хаяту. Он присутствовал на соревнованиях как почетный член МОК.

Во время закрытия Игр Олимпийский огонь задули спортсмены, которые символизировали пять континентов, и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Флаг Олимпиады был передан мэру Лос-Анджелеса Карен Басс, поскольку следующие летние Игры состоятся именно там в 2028 году.