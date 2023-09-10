Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат Украины над Белгородской областью. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным министерства, ВС РФ 10 сентября около 14:00 по московскому времени пресекли попытку киевского режима совершить теракт с помощью БПЛА самолетного типа по российской территории.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе средства ПВО сбили БПЛА самолетного типа. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал и не было разрушений.

Гладков уточнил, что один из фрагментов БПЛА упал в огород частного жилого дома. На месте происшествия работают оперативные службы.

До этого силы ПВО уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины над Брянской областью.

Средства ПВО за сутки перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и авиабомбу JDAM