В Хорватии пассажирский поезд столкнулся с грузовым

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Пассажирский поезд врезался в грузовой состав в районе города Новска в Хорватии. Об этом сообщило управление гражданской защиты страны в Twitter.

По предварительной информации, есть погибшие и пострадавшие. Ведется операция по спасению. На месте происшествия работают пожарные, спасатели и медики.

Отмечается, что на место аварии отправился премьер Андрей Пленкович с несколькими министрами.

Ранее сообщалось, что на юге Турции перевернулся автобус с туристами. Авария произошла в провинции Денизли. В результате инцидента пострадал 41 человек, из них 39 – иностранцы. Причиной ДТП стало лопнувшее колесо, из-за которого водитель не справился с управлением.

До этого три человека погибли после столкновения скорого пассажирского поезда и грузовика на железнодорожном переезде в болгарском городе Видин. В результате аварии некоторые вагоны сошли с рельсов.