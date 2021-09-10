СК возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет открыл уголовное дело по факту убийства мужчины на юге Москвы. Об этом сообщается на сайте городского ГСУ СК.

Известно, что тело мужчины 1985 года рождения было найдено в четверг, 9 сентября, в столичном районе Бирюлево Западное вблизи Булатниковской улицы. По имеющейся информации, на трупе имелись многочисленные ножевые ранения в области туловища.

"Чертановским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве возбуждено уголовное дело", – сообщается в материале СК.

Уточняется, что дело было открыто по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Правоохранители ведут розыск причастных к преступлению.

Ранее женщину и ее годовалую дочь нашли зарезанными в квартире в Ростове-на-Дону.

Позднее в СК возбудили уголовное дело по статье "Убийство". В настоящее время специалисты изучают предметы, изъятые с места происшествия.