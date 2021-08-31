Мать с годовалой дочерью зарезали в Ростове-на-Дону

Фото: СК РФ по Ростовской области

В квартире в Ростове-на-Дону нашли зарезанными женщину и ее годовалую дочь. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ростовской области.

По данным следователей, в квартире следов взлома найдено не было, входная дверь была заперта изнутри.

В СК возбудили уголовное дело по статье "Убийство". В настоящее время специалисты изучают предметы, изъятые с места происшествия.

Ранее в Бирском районе Башкирии задержали подозреваемых в убийстве 15-летней девочки. Убийство произошло в селе Питяково. В ночь на 27 августа в полицию обратилась мать девочки. Женщина рассказала, что ее дочь ушла к подруге на день рождения и не вернулась. Вскоре тело подростка со следами насильственной смерти было обнаружено в яме на территории населенного пункта.