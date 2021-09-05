Два человека погибли в драке между заключенными в ИК-14 в Хабаровском крае

13:17
Фото: телеграм-канал "Подъем"
В исправительной колонии № 14 в Хабаровском крае произошла драка между заключенными, в результате которой два человека погибли и четверо пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.
"По информации следствия, в ИК-14 УФСИН России по Хабаровскому краю произошла драка между отбывающими наказание лицами, в результате которой погибли два человека, еще четверо пострадали, один из них госпитализирован в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 321 УК РФ ("Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества") и по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух лиц"). Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
Кроме того, проверку по данному факту организовала прокуратура Хабаровского края.
По информации Минздрава региона, двое пострадавших в результате драки в настоящее время находятся в больнице № 7 Комсомольска-на-Амуре. Их состояние оценивается как тяжелое. Еще двое направлены в Амурскую центральную районную больницу в состоянии средней тяжести.
Ранее в Твери произошла драка с участием около 60 футбольных фанатов "Спартака" и "Зенита". По некоторым данным, спартаковцы заранее прибыли в Тверь, чтобы организованно напасть на питерских болельщиков, приехавших на матч дублирующего состава "Зенита".
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