Два человека погибли в драке между заключенными в ИК-14 в Хабаровском крае

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В исправительной колонии № 14 в Хабаровском крае произошла драка между заключенными, в результате которой два человека погибли и четверо пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

"По информации следствия, в ИК-14 УФСИН России по Хабаровскому краю произошла драка между отбывающими наказание лицами, в результате которой погибли два человека, еще четверо пострадали, один из них госпитализирован в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 321 УК РФ ("Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества") и по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух лиц"). Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Кроме того, проверку по данному факту организовала прокуратура Хабаровского края.

По информации Минздрава региона, двое пострадавших в результате драки в настоящее время находятся в больнице № 7 Комсомольска-на-Амуре. Их состояние оценивается как тяжелое. Еще двое направлены в Амурскую центральную районную больницу в состоянии средней тяжести.

Ранее в Твери произошла драка с участием около 60 футбольных фанатов "Спартака" и "Зенита". По некоторым данным, спартаковцы заранее прибыли в Тверь, чтобы организованно напасть на питерских болельщиков, приехавших на матч дублирующего состава "Зенита".