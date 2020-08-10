Фото: соцсети

Семь человек пострадали при пожаре на АЗС в Волгограде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Собеседник агентства рассказал, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Его доставили в больницу № 25. В настоящее время пожар на автозаправке локализован.

Пожар произошел на проспекте Ленина в Тракторозаводском районе. Причина возгорания пока неизвестна, на месте работают спасатели.

Ранее пожар произошел в больнице в Приморье. Огонь охватил здание больницы в поселке Славянка Хасанского района. На месте происшествия работали пожарные 52-й пожарной части.

Общая площадь пожара составила 1,5 квадратного метра. В ходе тушения из здания удалось спасти четырех человек.

