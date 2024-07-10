Мужчина ранен из-за атаки ВСУ на несколько населенных пунктов Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

ВСУ атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области и ранили мирного жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Еще несколько населенных пунктов Белгородской области атакованы ВСУ. Повторному обстрелу ВСУ подвергся поселок Красное Шебекинского городского округа. Ранен мирный житель", – написал он.

Губернатор уточнил, что мужчину с ранением поясничной области и осколочными ранами бойцы самообороны передали бригаде скорой помощи.

Гладков также рассказал, что в Борисовском районе в селе Байцуры ВСУ атаковали частное домовладение камикадзе-дроном, выбив стекла и повредив автомобиль. В селе Зозули дрон-камикадзе уничтожил стоящий на стоянке комбайн.

По словам губернатора, информация о последствиях уточняется, подомовой обход будет осуществлен в светлое время суток.

Ранее стало известно, что количество раненых после обстрела города Шебекино со стороны Вооруженных сил Украины 10 июля выросло до девяти человек. Гладков также отметил, что зафиксировано много разрушений и повреждений у автомобилей.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что ВС РФ делают все, чтобы обеспечить безопасность Белгородской области от атак ВСУ.

