Экс-сотрудницу банка осудили на 6 лет за обман 457 вкладчиков

10 июля, 20:41
Фото: depositphotos/AndreyPopov
Бывшую сотрудницу банка приговорили к 6 годам лишения свободы, сообщили на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ.
"Пресненский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летней жительницы Кировской области Дарьи Южаковой. Суд приговорил Южакову к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – исходит из сообщения.
Отбывать срок она будет в исправительной колонии. Кроме того, с целью возмещения вреда, принесенного в результате обмана 457 вкладчиков, с нее взыскали 420 миллионов рублей.
Известно, что женщина была руководителем Московского кредитно-кассового офиса банка. Пользуясь своими должностными полномочиями, она выдавала якобы заключенные от имени банка договоры вкладов в кассу кредитного учреждения. Она делала это под предлогом открытия вкладов физическим лицам.
Однако эти деньги шли не в счет банка, а ей лично. Сведения о вкладчиках также не вносились. В ноябре 2016 года у банка была отозвана лицензия, однако в выплате возмещения вкладчикам было отказано.
Южакова попыталась скрыться за рубежом. В связи с этим она была объявлена в международный розыск. 18 января 2018 года ее задержали и экстрадировали из России.
Ранее депутат Народного собрания Ингушетии Якуб Белхороев был задержан за хищение 17 миллионов рублей. Сообщается, что он оформил на себя, членов семьи и лиц близкого окружения фиктивные документы об инвалидности.
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