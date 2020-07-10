Экс-сотрудницу банка осудили на 6 лет за обман 457 вкладчиков

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Бывшую сотрудницу банка приговорили к 6 годам лишения свободы, сообщили на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ.

"Пресненский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летней жительницы Кировской области Дарьи Южаковой. Суд приговорил Южакову к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – исходит из сообщения.

Отбывать срок она будет в исправительной колонии. Кроме того, с целью возмещения вреда, принесенного в результате обмана 457 вкладчиков, с нее взыскали 420 миллионов рублей.

Известно, что женщина была руководителем Московского кредитно-кассового офиса банка. Пользуясь своими должностными полномочиями, она выдавала якобы заключенные от имени банка договоры вкладов в кассу кредитного учреждения. Она делала это под предлогом открытия вкладов физическим лицам.

Однако эти деньги шли не в счет банка, а ей лично. Сведения о вкладчиках также не вносились. В ноябре 2016 года у банка была отозвана лицензия, однако в выплате возмещения вкладчикам было отказано.

Южакова попыталась скрыться за рубежом. В связи с этим она была объявлена в международный розыск. 18 января 2018 года ее задержали и экстрадировали из России.

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