Депутат Народного собрания Ингушетии задержан за хищение 17 млн рублей

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Депутат Народного собрания Республики Ингушетия, экс-управляющий отделения Фонда социального страхования региона Якуб Белхороев задержан по делу о хищении, сообщает пресс-служба СК РФ.

Его подозревают в незаконном присвоении 17 миллионов рублей. По версии следствия, он оформил на себя, членов семьи и лиц из близкого окружения фиктивные документы об инвалидности.

"Он подозревается в хищении путем присвоения и растраты денежных средств фонда в сумме свыше 17 миллионов рублей", – сообщили следователи.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту хищения у Минобрнауки РФ на 40 миллионов рублей. Фигурантами дела стали статс-секретарь ведомства Марина Лукашевич и предприниматель, который не выполнил возложенные на него по соглашению обязательства по завершению работ в интересах министерства.