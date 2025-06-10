Задержан работавший на военную разведку Украины сотрудник аэропорта Сухума

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Сотрудник инженерной службы международного аэропорта Сухума задержан по обвинению в сотрудничестве с военной разведкой Украины. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ пишет ТАСС.

Операцию по задержанию провели сотрудники ФСБ совместно со Службой государственной безопасности Абхазии. Злоумышленником оказался гражданин России 1980 года рождения.

Правоохранителям удалось выяснить, что он поддерживал тайные контакты с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ), который получал от него информацию о характере его работы в аэропорту, где он числился специалистом инженерно-технической службы.

По собственной инициативе задержанный собирался передать противнику план-схему авиагавани и расположенной рядом с ней закрытой парковки, где останавливаются официальные международные делегации. Эти данные могли быть использованы для теракта, например, путем закладки взрывчатки, подчеркнули в ведомстве.

"Во время опроса он дал признательные показания о сотрудничестве с ГУР МОУ, предоставил информацию о выполненных им заданиях и содержании поставленных перед ним задач по сбору сведений о посещении республики официальными должностными лицами Российской Федерации", – добавили в ФСБ.

В ходе допроса мужчина также рассказал, что был завербован в марте 2025 года. В мессенджере Telegram с ним связался неизвестный, который нашел его в группах антивоенной и антироссийской направленности в интернете, и предложил сотрудничать.

"Я согласился. Инициативно предложил ему организовать подрыв на вип-парковке аэропорта города Сухум", – сказал задержанный.

В отношении него возбуждено уголовное дело о шпионаже, заключили в ведомстве.

Ранее в Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали 22-летнего гражданина России, который планировал совершить теракт в многолюдном месте.

Злоумышленник, действуя по указанию Украины, собирался забрать из тайника самодельное взрывное устройство общей массой 2,5 килограмма и заложить бомбу на объекте энергетики региона. Позднее суд арестовал мужчину на 2 месяца.