Никто не пострадал в столичном госпитале МВД из-за задымления

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Никто не пострадал в результате задымления в Главном клиническом госпитале МВД РФ, расположенном на улице Народного Ополчения в Москве, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем телеграм-канале.

О ЧП стало известно утром 10 июня. В подвале учреждения произошло короткое замыкание, из-за чего из здания были эвакуированы более 300 пациентов и 170 сотрудников. На месте работали сотрудники пожарной службы. Здание было частично обесточено.

Волк уточнила, что замыкание с последующим задымлением было зафиксировано в отдельно стоящем блоке бесперебойного питания в отделении компьютерной томографии № 2.

Однако медицинский персонал быстро отреагировал на инцидент и вызвал спасателей. В настоящий момент задымление устранено, а электроснабжение отделения восстановлено, добавила она.

Ранее короткое замыкание стало причиной эвакуации порядка 200 человек из бизнес-центра Technopark Plaza в столице. Его обнаружили на 14-м этаже дома 10 на улице Андропова. Горения за ним не последовало. Также в оперативные службы не поступала информация о пострадавших.