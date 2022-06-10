Три человека погибли при стрельбе на предприятии в Мэриленде

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В результате стрельбы на производственном предприятии в американском штате Мэриленд погибли три человека, еще один получил тяжелые ранения, говорится в заявлении офиса шерифа округа.

Как передает ABC News, в полиции уточнили, что инцидент произошел на территории компании Columbia Machine Inc. в Смитсбурге.

Неизвестный открыл стрельбу, а затем скрылся с места происшествия на автомобиле, однако в пути натолкнулся на полицейского. Между подозреваемым и сотрудником правоохранительных органов произошла стрельба, в результате которой оба получили ранения и были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и 17 были ранены в результате перестрелки у ночного клуба в американском городе Чаттануга в Теннесси. По данным полиции, двое погибших были застрелены, третьего насмерть сбила машина.

