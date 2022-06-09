Неизвестный открыл стрельбу на предприятии в американском штате Мэриленд

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Неизвестный открыл стрельбу на производственном предприятии в западной части американского штата Мэриленд.

Как сообщает NBC Washington со ссылкой на офис окружного шерифа, есть погибшие. В полиции также рассказали, что стрелок был ранен. Его госпитализировали.

Уточняется, что инцидент произошел в населенном пункте Смитсбург неподалеку от Балтимора. Другие подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и 17 были ранены в результате перестрелки у ночного клуба в американском городе Чаттануга в Теннесси. По данным полиции, двое погибших были застрелены, третьего насмерть сбила машина.

До этого неизвестный открыл стрельбу в Женевской пресвитерианской церкви в Калифорнии. Погиб один человек, пятеро получили ранения. Подозреваемого задержали.