Жители Якутии столкнулись с полчищами комаров

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Жители Среднеколымского района Якутии столкнулись с полчищами комаров, сообщает "Экспресс газета".

Инцидент был заснят очевидцами. Целые рои комаров вились в воздухе. Несмотря на то что комары в Якутии в июне считаются нормальным явлением, жители региона давно не сталкивались с таким аномальным количеством кровососущих насекомых.

Причины появления миллиардов комаров в Среднеколымском районе Якутии пока неизвестны.

Ранее москвичей предупредили о скором нашествии комаров в столице. Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Вадим Марьинский сообщил, что "комариный" пик в городе наступит с большой долей вероятности через 10-14 дней.