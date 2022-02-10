Машину премьер-министра Ливии обстреляли в Триполи – СМИ

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Автомобиль премьер-министра Ливии Абдель Хамида Дбейбы оказался под обстрелом в Триполи. Об этом информирует телеканал Al Jazeera, ссылаясь на данные своих источников.
По имеющейся информации, глава правительства не пострадал из-за произошедшего. По факту случившегося генпрокурор страны начал проверку.
В середине декабря прошлого года вооруженные люди ворвались в здания правительства и Минобороны Ливии. В результате случившегося несколько районов столицы страны оказались обесточены.