Вооруженные люди ворвались в здания правительства и Минобороны в Ливии – СМИ

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Вооруженные люди захватили штаб-квартиру правительства национального единства (ПНЕ) и здание министерства обороны в Ливии. Об этом информирует агентство Al-Jamahiriya.

По данным СМИ, захват случился за восемь дней до намеченных на 24 декабря президентских выборов. При этом принадлежность захватчиков к какой-либо из группировок не подтверждена.

В сообщении добавляется, что несколько районов Триполи, где произошел захват, оказались обесточены.

Ранее Ливия впервые с 2011 года открыла границы для иностранцев. В число первых путешественников попали сто туристов из стран Европы. С 19 октября они провели 12-дневный тур с посещением города Гадамес.