Ливия впервые за 10 лет открыла границы для иностранных туристов

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Ливия впервые с 2011 года открыла границы для иностранных туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство туризма и традиционных ремесел государства.

Сто туристов из стран Европы с 19 октября начали 12-дневный тур с посещения города Гадамес. В ходе программы путешественники также планируют поездку в пустыню и другие ливийские города, включая Триполи. Помимо этого, они познакомятся с местными коллективами народного творчества.

"Визит группы гостей – результат усилий министерства туризма и традиционных ремесел, направленных на восстановление отрасли и изменение стереотипов о стране", – отмечается в заявлении ведомства.

Глава турфирмы, которая вместе с властями организовывала поездку европейцев, Али аль-Куба уточнил, что на подготовку визита ушло 4 месяца. В декабре ожидаются новые группы зарубежных туристов.

Ранее стало известно, что Израиль может начать принимать привитых "Спутником V" туристов с 1 ноября. Соответствующую программу разработали власти страны.