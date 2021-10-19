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Туризм

15:22

Доминикана ужесточила правила приема российских туристов

туризм

Фото: depositphotos/AZZ

Министерство туризма Доминиканской Республики ужесточило требования нахождения путешественников вне отелей, сообщает АТОР.

С 18 октября посещать бары, рестораны, дискотеки, клубы, торговые центры, казино, магазины, спортзалы и другие общественные заведения вне отелей все лица старше 12 лет могут только при предъявлении удостоверения личности и сертификата о вакцинации от коронавируса, в том числе российским препаратом "Спутник V". Документ может быть бумажным или на цифровом носителе.

При отсутствии сертификата вакцинации нужно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в одной из лабораторий, лицензированных министерством здравоохранения и социальной поддержки Доминиканы, не ранее чем за 7 дней до посещения заведений.

В АТОР добавили, что при въезде в страну туристам не нужен ни ПЦР-тест, ни сертификат о вакцинации.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября Израиль может начать принимать привитых российской вакциной путешественников. Министру туризма Израиля Константину Развозову удалось добиться разработки пилотной программы, в рамках которой в страну будут пускать туристов, вакцинированных "Спутником V". Последняя прививка должна быть сделана не ранее чем за полгода до прилета.

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