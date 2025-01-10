Восемь человек пострадали при нападении женщины с молотком в университете Токио

Фото: nhk.or.jp

Восемь человек пострадали в результате нападения с молотком в кампусе Университета Хосэй в столице Японии. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным издания, все пострадавшие находятся в сознании. Женщина, которая размахивала молотком в кампусе университета Хосэй, задержана. Причины и иные детали нападения в Токио уточняются.

Ранее автомобиль въехал в толпу людей на рождественском рынке в Магдебурге федеральной земли Саксония-Анхальт. Немецкие власти назвали это терактом.

Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. По данным СМИ, мужчина был признан беженцем в июле 2016 года. Он имеет вид на жительство в ФРГ, а также работал в одной из местных больниц.

Злоумышленника задержали, ему предъявили обвинения в убийстве пяти и покушении на убийство еще 205 человек. Задержанный объяснил свои действия плохим обращением немецких властей с беженцами из своей страны.

