ВСУ обстреляли село Лемешовка в Брянской области

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Украинские войска подвергли обстрелу село Лемешовка в Брянской области. Глава региона Александр Богомаз рассказал о последствиях вражеской атаки в своем официальном телеграм-канале.

"Более 14 снарядов выпущено по мирным объектам. Пострадавших нет. По предварительным данным, в результате обстрела частично повреждены два жилых дома, хозпостройки, производственное помещение и административное здание сельхозпредприятия", – говорится в его публикации.

Губернатор отметил, что специалисты продолжают обследовать территории.

Также Богомаз сообщил об атаке ВСУ по населенному пункту Азаровка Стародубского муниципального округа. Обошлось без пострадавших, однако зафиксировано повреждение жилого дома, добавил губернатор.

Ранее украинские боевики уже обстреливали село Лемешовка. 8 января ВСУ выпустили свыше 10 снарядов по гражданским объектам. Тогда губернатор заявил о повреждении восьми домовладений.

До этого российские силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Севским районом Брянской области. Еще одну попытку Киева совершить атаку при помощи БПЛА пресекли в Погарском районе.



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