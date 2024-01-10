Восемь человек погибли в ходе беспорядков в эквадорском Гуаякиле

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Не менее восьми человек погибли и еще двое получили ранения в ходе беспорядков в эквадорском городе Гуаякиль. Об этом сообщает РИА Новости.

"Восемь человек погибли, двое получили ранения, два автомобиля сожжены и два мотоцикла. Один полицейский сотрудник получил огнестрельное ранение ... четырнадцать человек задержаны в различных инцидентах", – заявил один из начальников городской полиции.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа приказал армии "нейтрализовать" преступные группировки, в которых насчитывается несколько десятков тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо объявил преступные группировки военными целями и подчеркнул, что власти не будут вести с ними переговоров.

На улицах страны продолжаются интенсивные столкновения, преступные группировки требуют у президента отменить военное положение. Вооруженные силы страны стягиваются в города Эквадора.

Ранее Нобоа также объявил в государстве режим "внутреннего вооруженного конфликта" на фоне обострения ситуации в сфере безопасности.

Российское посольство в Эквадоре на фоне ухудшения криминогенной обстановки настоятельно рекомендует воздержаться от поездок по территории страны или ее посещения.