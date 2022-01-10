В ООН заявили о необходимости применения международных норм к задержанным в Казахстане

21:33
Фото: ТАСС/URA.RU/Vladimir Zhabrikov
ООН выступает за то, чтобы правосудие в отношении задержанных в Казахстане соблюдалось в соответствии с международными нормами, заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что организация продолжает отслеживать развитие событий в стране.
За последние три дня в Алма-Ате и области правоохранители задержали 675 подозреваемых в участии в массовых беспорядках. Об этом сообщается в телеграм-канале Оперативного штаба Казахстана со ссылкой на Комитет национальной безопасности.
В комитете отметили, что в ходе личного обыска и осмотра автомобилей и помещений сотрудники находят оружие, боеприпасы, поддельные документы сотрудников правоохранительных органов, а также награбленное имущество.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки.
На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой оказать помощь в вопросе стабилизации обстановки внутри страны, после чего организация приняла решение направить в республику миротворческие силы.
Самолет ВКС доставил из Алма-Аты в Москву 146 граждан России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: