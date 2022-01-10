В ООН заявили о необходимости применения международных норм к задержанным в Казахстане

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ООН выступает за то, чтобы правосудие в отношении задержанных в Казахстане соблюдалось в соответствии с международными нормами, заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что организация продолжает отслеживать развитие событий в стране.

За последние три дня в Алма-Ате и области правоохранители задержали 675 подозреваемых в участии в массовых беспорядках. Об этом сообщается в телеграм-канале Оперативного штаба Казахстана со ссылкой на Комитет национальной безопасности.

В комитете отметили, что в ходе личного обыска и осмотра автомобилей и помещений сотрудники находят оружие, боеприпасы, поддельные документы сотрудников правоохранительных органов, а также награбленное имущество.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой оказать помощь в вопросе стабилизации обстановки внутри страны, после чего организация приняла решение направить в республику миротворческие силы.

