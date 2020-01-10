Иран предложил США поучаствовать в расследовании крушения украинского самолета

Фото: EPA/TASS/RUHOLLAH VAHDATI

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) получил приглашение от иранской стороны принять участие в расследовании крушения украинского самолета. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление американского ведомства.

"Центр реагирования Национального совета по безопасности на транспорте получил официальное уведомление от Совета по расследованиям авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана о крушении рейса PS752 Международных авиалиний Украины", – отмечается в заявлении.

Уточняется, что NTSB уже подготовило аккредитованного представителя для того, чтобы принять участие в расследовании катастрофы. В ведомстве оповестили, что не будут спекулировать на тему причин случившегося. Там попросили адресовать все имеющиеся вопросы по поводу крушения украинского самолета иранской стороне.

Ранее премьер Канады подтвердил информацию о попадании ракеты в украинский самолет в Иране. При этом Джастин Трюдо подчеркнул, что лайнер был сбит ненамеренно.

Самолет компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение сразу после взлета из аэропорта Тегерана. На борту находились 176 человек. Все они погибли.