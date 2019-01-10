В районе Тушинского тоннеля организуют движение по временной схеме

Движение на Волоколамском шоссе в районе Тушинского тоннеля по временной схеме организуют в течение часа. Об этом сообщается в Twitter ЦОДД.
Уточняется, что движение в область со стороны центра столицы организуют по встречной полосе от эстакады в районе улицы Академика Курчатова до стадиона "Спартак". В город движение по Волоколамскому шоссе временно приостановлено.
Ранее сообщалось, что Волоколамское шоссе, где затопило тоннель из-за провала грунта, перекрыто в обе стороны. Автомобилистам предложено объезжать подтопленный Тушинский тоннель по Ленинградскому шоссе. Также рекомендовано пересесть на наземный общественный транспорт. От станции метро "Тушинская" курсируют автобусы №2, 210, 266, 400т, 614, 930; от станции метро "Сходненская" – автобусы №267, 400к; от станции метро "Речной вокзал" – автобус №451.
Движение на Волоколамском шоссе перекрыли в обоих направлениях
Ранее ситуацию прокомментировал Сергей Собянин. По его словам, последствия аварии планируют устранить до утра пятницы. Сейчас идет аварийный сброс воды из канала в соответствующем шлюзе. Затем специалисты укрепят стену тоннеля и проведут зачистку тоннеля от воды и грязи. Когда все работы завершатся, в тоннель пустят автомобилистов.
На месте создан оперативный штаб, который возглавил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Пострадавших нет.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.