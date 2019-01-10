В районе Тушинского тоннеля организуют движение по временной схеме

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Движение на Волоколамском шоссе в районе Тушинского тоннеля по временной схеме организуют в течение часа. Об этом сообщается в Twitter ЦОДД.

Уточняется, что движение в область со стороны центра столицы организуют по встречной полосе от эстакады в районе улицы Академика Курчатова до стадиона "Спартак". В город движение по Волоколамскому шоссе временно приостановлено.

Ранее сообщалось, что Волоколамское шоссе, где затопило тоннель из-за провала грунта, перекрыто в обе стороны. Автомобилистам предложено объезжать подтопленный Тушинский тоннель по Ленинградскому шоссе. Также рекомендовано пересесть на наземный общественный транспорт. От станции метро "Тушинская" курсируют автобусы №2, 210, 266, 400т, 614, 930; от станции метро "Сходненская" – автобусы №267, 400к; от станции метро "Речной вокзал" – автобус №451.



Движение на Волоколамском шоссе перекрыли в обоих направлениях

Жители домов у Тушинского тоннеля смогут подъехать к ним по предъявлении паспорта.

Ранее ситуацию прокомментировал Сергей Собянин. По его словам, последствия аварии планируют устранить до утра пятницы. Сейчас идет аварийный сброс воды из канала в соответствующем шлюзе. Затем специалисты укрепят стену тоннеля и проведут зачистку тоннеля от воды и грязи. Когда все работы завершатся, в тоннель пустят автомобилистов.

На месте создан оперативный штаб, который возглавил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Пострадавших нет.