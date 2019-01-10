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Жители домов у Тушинского тоннеля смогут подъехать к ним по предъявлении паспорта, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Кроме того, прорабатывается временная схема движения по Волоколамскому шоссе.

Сотрудниками ГИБДД будет оказано содействие жителям для подъезда к своим домам. Жителям необходимо иметь при себе паспорт. В настоящий момент также прорабатывается временная схема движения по Волоколамскому шоссе. — ЦОДД (@gucodd) 10 января 2019 г.





Ранее в районе Тушинского тоннеля произошел прорыв дамбы в Канале имени Москвы. В ликвидации разлива воды задействованы все службы.

На месте создан оперативный штаб, который возглавил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он заявил, что автомобильное движение на Волоколамском шоссе восстановят в пятницу.