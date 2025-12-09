Форма поиска по сайту

09 декабря, 09:04

Происшествия

12 человек проходят по делу экс-мэра Красноярска Логинова

Фото: ТАСС/Владимир Ващенко

12 человек проходят по делу экс-мэра Красноярска Владислава Логинова, которого обвиняют в получении взятки на сумму более 180 миллионов рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции прокурор края Роман Тютюник, передает его слова ТАСС.

По словам прокурора, среди фигурантов есть чиновники. Тютюник уточнил, что в рамах расследования дела проверки проводились не только в администрации Красноярска, но и на территории края.

Логинов был задержан в Красноярске в июне этого года. По версии следствия, бывший мэр города в 2018–2024 годах получил от гендиректора коммерческой организации взятку за обеспечение победы фирмы в конкурсах на выполнение ремонта дорог.

Спустя время суд в Москве отправил Логинова в СИЗО, а на его имущество, стоимость которого оценивается в 20 миллионов рублей, был наложен арест.

"Московский патруль": суд в Москве арестовал мужчину за взятку полицейским в 1,5 млн руб

Читайте также


происшествияполитика

