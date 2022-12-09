Взрыв и обрушение произошли в результате пожара в ТЦ "Мега Химки"

Фото: Москва 24

Взрыв и обрушение произошли в гипермаркете "Оби" в торговом центре "Мега Химки" в Московской области. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.

Сообщение о возгорании поступило спасателям утром в пятницу, 9 декабря. В 07:05 пожару присвоили четвертый номер сложности из пяти.

По данным МЧС, в настоящее время площадь возгорания составляет 7 тысяч квадратных метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

На помощь в тушении в Подмосковье выехали пожарно-спасательные подразделения из Москвы. Идет наращивание группировки. К ликвидации возгорания также планируют привлечь авиацию.



Площадь пожара в ТЦ "Мега Химки" выросла до 7 тысяч "квадратов"

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