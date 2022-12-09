Автомобиль загорелся на внутренней стороне 26-го км МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На внутренней стороне 26-го километра МКАД в районе съезда на улицу Липецкая произошло возгорание автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – указано в сообщении.

В департаменте транспорта предупредили, что занята одна полоса, движение затруднено. Водителям рекомендовали объезжать данный участок.

Ранее автомобиль протаранил ограждение и опрокинулся на бок на Звенигородской эстакаде.

До этого два автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД.

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