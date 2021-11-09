Сатирик Семен Альтов рассказал о состоянии сына после ДТП

15:29
Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
Сатирик Семен Альтов в беседе с Москвой 24 рассказал, что после ДТП его сын находится в стабильном состоянии.
Ранее сообщалось, что сын сатирика Павел пострадал в ДТП. По данным СМИ, авария произошла на 162-м километре трассы "Скандинавия" в сторону Петербурга. Предположительно, автомобиль Porsche врезался в мачту городского освещения: от столкновения машину разорвало на части. Сына Альтова госпитализировали.
Альтов предполагает, что ДТП могло случиться из-за мокрого снега. "В тот день много аварий было в Питере", – объяснил сатирик.
Ранее телеведущая Ксения Собчак стала участницей ДТП в Сочи. 9 октября авто, в котором она находилась, лоб в лоб столкнулось с Volkswagen Polo. В результате аварии 35-летняя пассажирка Volkswagen скончалась на месте.
Водитель, который вез Собчак, был отправлен под домашний арест. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Он признал свою вину, при этом телеведущая проходит по делу в качестве свидетеля.
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