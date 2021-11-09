УФСИН опровергло информацию о голодовке американца Рида в мордовской колонии

12:46
Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей
Мордовское управление ФСИН опровергло информацию о том, что осужденный за нападение на полицию в Москве гражданин США Тревор Рид объявил голодовку в колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Опубликованная в СМИ информация о голодовке осужденного Тревора Рида не соответствует действительности. С заявлением об объявлении голодовки к администрации учреждения он не обращался, пищу принимает согласно распорядку дня", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, Рид отбывает наказание в колонии в полном соответствии с российским законом. Сотрудники исправительного учреждения также не допускали нарушений в общении с ним, подчеркнули в УФСИН.
Ранее адвокат Рида Сергей Никитенков сообщил, что его подзащитный 4 ноября объявил голодовку в связи с неоднократным незаконным помещением в штрафной изолятор и иными существенными нарушениями прав.
30 июля прошлого года Головинский районный суд столицы приговорил студента из Техаса Тревора Рида к 9 годам колонии общего режима.
По версии следствия, американец в состоянии сильного алкогольного опьянения поругался с двумя женщинами на Ленинградском шоссе. Прибывшие сотрудники полиции пытались успокоить правонарушителя, но он проявил агрессию и напал на них.
Суд вынес приговор студенту из США за нападение на полицейских в Москве
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