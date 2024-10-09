В Подмосковье организовали противоэпидемические мероприятия из-за менингита у ребенка

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Роспотребнадзор организовал комплекс противоэпидемических мероприятий из-за случая менингита у ребенка в Наро-Фоминском городском округе. Об этом сообщается на сайте управления ведомства по области.

Как уточняется, в настоящее время проводится расследование. Уже удалось установить круг контактных лиц, организованы вакцинация и химиопрофилактика.

По данным Роспотребнадзора, медицинским и образовательным учреждениям были выданы предписания о проведении аналогичных мероприятий.

Ранее СМИ сообщали, что в Наро-Фоминске от инфекции умерла 12-летняя девочка.

Между тем Всероссийский союз пациентов потребовал включить вакцину от менингита в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП) в 2025 году. Организация направила письмо правительству и Госдуме, в котором выразила обеспокоенность тем, что необходимые изменения в федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", о которых Минздрав заявил еще в 2023 году, не были вынесены на общественное обсуждение.

В прошлом году в России зафиксировали рост заболеваемости менингитом. Большая часть зафиксированных случаев заболевания пришлась на Саратовскую область и Севастополь.

