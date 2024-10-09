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09 октября, 09:44

Происшествия

ЧС муниципального характера объявлена в одном из районов Брянской области из-за взрывов

Фото: телеграм-канал "МЧС Брянской области"

Чрезвычайная ситуация (ЧС) муниципального характера объявлена на территории Карачевского района Брянской области в связи с детонацией взрывоопасных предметов, которая произошла 9 октября. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Эту ситуацию вместе с ЧС в агропромышленном комплексе Брянской области в ведомстве взяли на контроль.

В ночь на 9 октября средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили более десяти украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, в результате воздушных атак никто не пострадал.

О возможных разрушениях инфраструктуры также не сообщалось. На местах работают оперативные и экстренные службы.

Всего же за сутки силы ПВО перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотников над регионами РФ. По информации Минобороны РФ, 24 дрона были сбиты над территорией Брянской области, 5 беспилотников – над Белгородской областью, по 2 БПЛА было сбито в Курской и Ростовской областях, еще одну воздушную цель уничтожили в Краснодарском крае. Кроме того, 13 вражеских беспилотников было перехвачено над акваторией Азовского моря.

113 украинских БПЛА уничтожены над регионами РФ за ночь

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