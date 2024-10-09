09 октября, 04:36Происшествия
БПЛА самолетного типа уничтожен в районе Новошахтинска в Ростовской области
Фото: министерство обороны РФ
Средства ПВО уничтожили БПЛА самолетного типа в районе Новошахтинска в Ростовской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.
Он уточнил, что воздушная цель была сбита в районе полуночи. Пострадавших и разрушений на земле нет.
Атака украинских беспилотников была отражена этой ночью также в Брянской области. По последним данным, в регионе было уничтожено в общей сложности 12 БПЛА.
Кроме того, воздушной атаке ВСУ подвергся Щербиновский район Краснодарского края. При падении обломков дрона в частном доме в селе Шабельское выбило стекла, оказалась повреждена газовая труба.
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