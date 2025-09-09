Жительница Электростали зарезала мужа во время ссоры в квартире

Фото: 123RF/henadzipechan

Жительница Электростали зарезала мужа во время ссоры. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

Согласно материалам дела, 7 сентября между супругами, находившимися в квартире, произошла ссора. В ходе нее 51-летняя женщина нанесла своему 41-летнему мужу ножевое ранение в грудь.

После инцидента она самостоятельно вызвала скорую помощь, однако от полученной травмы мужчина скончался. Вскоре после этого женщина была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Сейчас она находится под арестом по ходатайству следователя. Злоумышленнице предъявлено обвинение по статье "Убийство".

В ведомстве добавили, что на месте происшествия следователи и криминалисты провели осмотр и изъяли орудие преступления. Также была проведена проверка показаний обвиняемой.

Сейчас правоохранители ожидают результатов судебно-медицинской, психолого-психиатрической и молекулярно-генетической экспертиз, а также продолжают работу по сбору и закреплению доказательств.

Ранее в Волгоградской области мужчина зарезал свою супругу. Инцидент произошел в одной из квартир города Краснослободска Среднеахтубинского района. Там было найдено тело 61-летней женщины с большим количеством колото-резаных ран.

Подозреваемым оказался 60-летний муж убитой. По версии следствия, между парой произошла ссора, в ходе которой мужчина взял кухонный нож и более 20 раз ударил им свою супругу. Женщина скончалась на месте происшествия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.