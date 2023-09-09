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09 сентября, 20:53

Происшествия

Еще два украинских беспилотника сбили над Крымом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО сбили еще два украинских БПЛА над Крымом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Еще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма", – написал он и призвал доверять только проверенным источникам информации.

Ранее в субботу, 9 сентября, БПЛА противника уже пролетал над полуостровом. Его ликвидировали в районе семи часов вечера.

До этого в Минобороны РФ отчитались о том, что Черноморский флот за минувшую неделю уничтожил три катера ВСУ, пытавшихся атаковать Крымский мост.

Российская ПВО уничтожила 33 беспилотника ВСУ за сутки

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионы
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