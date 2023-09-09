09 сентября, 20:53Происшествия
Еще два украинских беспилотника сбили над Крымом
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские средства ПВО сбили еще два украинских БПЛА над Крымом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"Еще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма", – написал он и призвал доверять только проверенным источникам информации.
Ранее в субботу, 9 сентября, БПЛА противника уже пролетал над полуостровом. Его ликвидировали в районе семи часов вечера.
До этого в Минобороны РФ отчитались о том, что Черноморский флот за минувшую неделю уничтожил три катера ВСУ, пытавшихся атаковать Крымский мост.
Российская ПВО уничтожила 33 беспилотника ВСУ за сутки
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