Двое участников раскрытой в Москве террористической ячейки задержаны в Узбекистане

Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов

Двое из девяти участников террористической ячейки, которая была раскрыта в Москве, задержаны в Узбекистане. Об этом сообщил пресс-центр Службы госбезопасности (СГБ) республики.

По данным ведомства, они входили в созданные через мессенджер Telegram группы, в которых содержалась экстремистская идеология международных террористических организаций, и распространяли материалы, призывающие к насильственному изменению действующего политического строя.

При обыске по их месту жительства сотрудники службы изъяли мобильные телефоны, экземпляры литературы экстремистского содержания, два флеш-накопителя и сим-карту зарубежного оператора.

Накануне в Москве задержали двоих иностранцев, которые вербовали мигрантов в террористическую ячейку. В местах проживания радикалов были найдены и изъяты материалы, запрещенные в России и пропагандирующие деятельность международной террористической организации, средства связи и электронные носители информации, которые содержали сведения о методах и формах организации противоправной деятельности. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела.

Ранее в столице задержали участника экстремистской организации. По данным следствия, подозреваемый с 2022 по 2023 год вербовал лиц в сообщество, чтобы подорвать основы конституционного строя и воспрепятствовать законной деятельности органов государственной власти России.

