Около 4 тыс тел было украдено из крематориев Китая ради медицинских протезов

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В Китае из нескольких крематориев и лабораторий были украдены 4 тысячи тел. Преступники забрали их для производства медицинских протезов, сообщает Life.ru со ссылкой на газету South China Morning Post.

Как пишет издание со ссылкой на следствие, компания Shanxi Aorui Biomaterials нелегально покупала тела в провинциях Сычуань, Шаньдун и в Гуанси-Чжуанском районе. Отмечается, что во время обысков полиция нашла 18 тонн человеческих костей и более 34 тысяч протезов. В настоящее время по уголовному делу задержаны 75 человек, директор компании признал вину.

Издание пишет, что преступная схема, предварительно, оказалась возможна при пособничестве самих крематориев. Прокуратура города Тайюань взяла на контроль ход расследования.

В прокуратуре также добавили, что речь идет о производстве аллогенных протезов. Для них требуется костный материал, но подобное должно делаться с согласия пациентов и с соблюдением юридических процедур, пояснили в ведомстве.

19 июля в провинции Шэньси Китая произошло обрушение моста. ЧП произошло на автотрассе в городе Шанло из-за наводнения. Для проведения поисково-спасательной операции были привлечены беспилотники, подводные роботы и различное профессиональное оборудование.

