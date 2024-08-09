09 августа, 05:13Происшествия
Несколько воздушных целей сбиты над морем у Севастополя
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские военные сбили несколько беспилотников, атакующих Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
"Военные отражают атаку укронацистов. По предварительной информации, уже сбито несколько воздушных целей над морем", – написал он.
Развожаев также сообщил, что в районе Орловки после сбития воздушной цели возможно падение осколков и суббоеприпасов. Кроме того, Спасательная служба Севастополя зафиксировала информацию о падении осколков в районе Качи рядом с улицей Авиаторов.
Губернатор подчеркнул, что все службы приведены в состояние боевой готовности.
Этой же ночью российские военнослужащие отразили попытку атаки надводных беспилотников в Севастополе, а также сбили противокорабельную ракету "Нептун".