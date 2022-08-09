Упавший на пути на Замоскворецкой линии метро не пострадал – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Упавший на пути на северном участке Замоскворецкой линии московского метро пассажир не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время пассажира подняли с путей. В результате инцидента он не пострадал", – отметил он.

Ранее в столичном Дептрансе сообщили, что движение поездов на северном участке Замоскворецкой линии метро осуществляется с увеличенными интервалами из-за человека на путях.

Через некоторое время движение начали постепенно вводить в график, а позже и полностью восстановили.