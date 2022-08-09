Интервалы движения поездов увеличены на участке Замоскворецкой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на северном участке Замоскворецкой линии метро осуществляется с увеличенными интервалами из-за человека на путях, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Через некоторое время движение начали постепенно вводить в график, а позже и полностью восстановили.

Ранее стало известно, что на южном участке Замоскворецкой линии метро увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях.

Движения поездов не было от станции "Орехово" до станции "Автозаводская". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Позже сообщалось, что спрыгнувший на пути на станции метро "Автозаводская" и убежавший в тоннель в сторону центра мужчина обнаружен мертвым.