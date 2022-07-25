На юго-западном участке Сокольнической линии увеличены интервалы движения поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на юго-западном участке Сокольнической линии московского метро осуществляется с увеличенными интервалами, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На юго-западном участке Сокольнической линии временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава", – говорится в сообщении.

В настоящее время движение вводится в график.

Ранее стало известно, что на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена задерживаются поезда из-за человека на путях.