На юго-западном участке Сокольнической линии увеличены интервалы движения поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение поездов на юго-западном участке Сокольнической линии московского метро осуществляется с увеличенными интервалами, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"На юго-западном участке Сокольнической линии временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава", – говорится в сообщении.
В настоящее время движение вводится в график.
Ранее стало известно, что на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена задерживаются поезда из-за человека на путях.