Шесть человек пострадали от смерча в Люксембурге

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Шесть человек пострадали в результате смерча в Люксембурге. Об этом сообщает РИА Новости.

"Торнадо обрушился вечером на муниципалитеты Башараж и Петанж, причинив ущерб многим домам и супермаркету. Дополнительные подразделения выехали на место", – сообщила служба спасения и пожаротушения Люксембурга.

В результате урагана были сорваны деревья, снесены крыши домов, разбиты окна и повреждены автомобили. Движение на нескольких трассах оказалось парализовано. По предварительной информации, пострадали шесть человек, им была оказана медицинская помощь.

В апреле в Китае торнадо перевернул и поднял в воздух надувной батут с играющими детьми. Двое детей скончались от полученных травм, пострадали 17 несовершеннолетних и двое взрослых.

