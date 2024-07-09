Пожар в жилом доме в Батайске потушен

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные полностью потушили возгорание в жилом доме в городе Батайске в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Причину возгорания позже определят специалисты, уточнили в ведомстве.

Кровля четырехэтажного жилого дома на улице Ворошилова воспламенилась днем 9 июля на площади 500 "квадратов". Пожару сразу присвоили третий ранг сложности. Спустя время огонь распространился на площади до 700 квадратных метров.

Из здания успели эвакуировать 20 человек. При этом спасателям также удалось вынести из горящего здания шиншиллу, хомяка, трех котов, котенка и собаку. Сотрудники МЧС передали всех животных хозяевам.

