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Газоснабжение нарушено на вышедшей из-под контроля Киева территории Запорожской области, сообщил замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов в своем телеграм-канале.

По его словам, это произошло из-за того, что Украина повредила газопровод. В результате в газовых плитах жителей Запорожской области накануне пропал газ.

"Газа лишил нас украинский режим, перекрыв/перебив газопровод на пока еще контролируемой территории, к северу от Орехова", – уточнил Селиванов.

Ранее Минобороны РФ приступило к детальному расследованию преступлений киевского режима против своего народа. Как отмечал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, уже собрана достаточная доказательная база. Он добавил, что виновные неизбежно понесут наказание.

Глава Национального центра управления обороной РФ также сообщил, что многие сотрудники Главного управления разведки министерства обороны Украины имеют судимости и наркозависимы. Данные факты, подчеркнул он, являются достоверной информацией.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.