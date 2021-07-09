Спасатели добрались до скалы на Камчатке, где произошло крушение Ан-26

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Спасатели смогли добраться до труднодоступного места на скале на Камчатке, где рухнул пассажирский Ан-26, сообщает ТАСС.

Специалисты добрались до скалы с помощью десантных спусков. Доступ туда был невозможен из-за сильного ветра. Вертолет Ми-8 МЧС России несколько раз пытался спуститься.

Помимо этого, продолжаются работы на море по обследованию акватории и дна. На суше также расширили район поисков. Для этого используются вездеходы, квадроциклы и беспилотники.

С начала поисковой операции обследовано свыше 50 квадратов километров прибрежной зоны, горной местности и морского дна. На месте ЧП работают 72 человека и 14 единиц техники.

Крушение лайнера произошло 6 июля вблизи поселка Палана. На его борту находились 28 человек. Перед посадкой экипаж перестал выходить на связь. Позднее две части фюзеляжа обнаружили на склоне сопки и в море.

Как стало известно позже, никто из 22 пассажиров и 6 членов экипажа не выжил.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов объявил трехдневный траур. По всей территории региона приспустили государственные флаги РФ и флаги Камчатского края.

