Спасатели добрались до скалы на Камчатке, где произошло крушение Ан-26

09:47
Фото: 41.mchs.gov.ru
Спасатели смогли добраться до труднодоступного места на скале на Камчатке, где рухнул пассажирский Ан-26, сообщает ТАСС.
Специалисты добрались до скалы с помощью десантных спусков. Доступ туда был невозможен из-за сильного ветра. Вертолет Ми-8 МЧС России несколько раз пытался спуститься.
Помимо этого, продолжаются работы на море по обследованию акватории и дна. На суше также расширили район поисков. Для этого используются вездеходы, квадроциклы и беспилотники.
С начала поисковой операции обследовано свыше 50 квадратов километров прибрежной зоны, горной местности и морского дна. На месте ЧП работают 72 человека и 14 единиц техники.
Крушение лайнера произошло 6 июля вблизи поселка Палана. На его борту находились 28 человек. Перед посадкой экипаж перестал выходить на связь. Позднее две части фюзеляжа обнаружили на склоне сопки и в море.
Как стало известно позже, никто из 22 пассажиров и 6 членов экипажа не выжил.
Губернатор Камчатки Владимир Солодов объявил трехдневный траур. По всей территории региона приспустили государственные флаги РФ и флаги Камчатского края.
СК назвал несколько версий крушения пассажирского Ан-26 на Камчатке
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