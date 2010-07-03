В Москве у подростка из Нигерии отобрали сумку с деньгами и продуктами

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Мужчина и женщина 1988 года рождения на столичной остановке общественного транспорта обокрали подростка из Нигерии. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, инцидент произошел 7 июля на Медынской улице. Злоумышленники подошли к 17-летнему подростку и отобрали у него сумку, в которой находились кошелек с банковскими картами, зарядное устройство и продукты питания.

Общий материальный ущерб составил около трех тысяч рублей. В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело о грабеже.

Ранее безработный с ножом украл шампунь и шоколад из продуктового магазина на северо-востоке столицы. Размер ущерба оценили в три тысячи рублей. Подозреваемый в разбойном нападении был задержан.

