Мосводосток заявил о хорошем самочувствии рабочего, спасенного из коллектора

Фото: телеграм-канал Baza

Рабочий ГУП "Мосводосток", которого вытащили из коллектора на реке Чертановке, чувствует себя хорошо, сообщила пресс-служба учреждения.

Сотрудник организации в воскресенье, 8 июня, во время сильного дождя в столице очищал мусороудерживающие решетки, чтобы дождевая вода могла беспрепятственно стекать в городскую водосточную сеть. Однако из-за сильного потока мужчина не смог устоять на ногах.

"Ему потребовалась помощь коллег, чтобы выбраться из сложившейся ситуации. Работы проводились со страховочной привязью, соблюдая все необходимые меры безопасности", – говорится в сообщении.

Здоровью и жизни рабочего ничего не угрожало, добавили в пресс-службе.

За воскресенье в некоторых столичных районах выпало до 70% месячной нормы осадков. В том числе такой показатель зафиксировали во Внукове. При этом в других районах столичного региона осадкомеры метеорологов зафиксировали от 15 до 34% от месячной нормы.

Кроме того, сильный дождь, град и шквалистый ветер привели к повреждению кровли аэропорта Внуково, из-за чего произошло подтопление внутри терминала. На фоне непогоды в расписание вылетов самолетов были внесены изменения. Спустя время авиагавань возобновила работу в штатном режиме.